10:18  18 февраля
Готовил новые удары по ТЭС: в Киевской области задержали российского агента
09:30  18 февраля
Смартфоны под видом декора: львовские таможенники изъяли гаджеты на 700 тысяч гривен
08:29  18 февраля
В Ивано-Франковске 19-летняя девушка выпала с 10 этажа и погибла
18 февраля 2026, 12:19

Некачественные баллистические очки для ВСУ более чем на 154 млн грн: поставщику сообщили о подозрении

18 февраля 2026, 12:19
Фото: ОГП
Подозрение получил директор одного из частных предприятий за присвоение бюджетных средств во время поставки Минобороны некачественных защитных очков для ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Чтобы формально отвечать требованиям закупки, компания предоставила сертификат соответствия немецкому производителю. Это позволило ей в апреле 2023 года заключить государственный контракт на поставку 100 тысяч единиц продукции.

Товары были поставлены и приняты Минобороны. Сопроводительная документация, в частности, по испытаниям, отвечала требованиям. Позже выяснилось, что в Украину указанная компания завезла только 200 таких баллистических очков-масок от официального иностранного производителя. Происхождение остального товара пока неизвестно, однако всю партию поставили под видом оригинальной немецкой продукции.

Проведенные комплексные судэкспертизы отобранных образцов подтвердили несоответствие требованиям качества защиты от баллистических и механических обломков. В ходе испытаний очки-маски простреливались, в то время как оригинальная продукция немецкого производителя должна была выдерживать такое влияние.

Директору предприятия сообщили о подозрении в завладении имуществом в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Сумма нанесенного ущерба составляет 154,8 млн грн.

Подозреваемый находится за границей. Принимаются меры по объявлению его в розыск.

Отмечается, что фигурант этого дела выехал за пределы Украины сразу после того, как в январе объявили подозрение руководителю другого коммерческого предприятия за подобные схемы поставки. Обе компании подконтрольны одному лицу. В предыдущем случае речь шла о поставках более 40 тысяч единиц баллистических очков и очков-масок на сумму почти 60 млн грн. Подозреваемого объявили в международный розыск.

Напомним, в Хмельницкой области руководство подразделения ГСЧС получило подозрения из-за закупки 1730 комплектов некачественного защитного снаряжения для спасателей более чем на 14 млн грн.

война подозрение Минобороны ВСУ предприятие поставщики
