Расстояние во время войны и постоянная опасность меняют характер общения в семьях военнослужащих

Многие женщины задают себе вопрос: "Стоит ли делиться домашними радостями с воином? Как не огорчить его новостями с тыла и одновременно сохранить эмоциональную близость?"

О том, как строить деликатное и поддерживающее общение, рассказывает психолог Хмельницкой областной организации ОО "Защита государства" Лилия Коцюк.

По словам специалиста, рассказы о бытовых радостях и успехах детей выполняют две функции: дают бойцу понимание, ради чего он воюет, и помогают эмоционально вернуться к гражданской жизни.

Пять важных рекомендаций для конструктивного общения от психолога:

Проверка состояния. Прежде чем рассказывать что-либо эмоциональное, стоит убедиться, что у защитника есть силы слушать. Уместно спросить: "Имеешь возможность сейчас послушать о домашних новостях?"

Сочетайте поддержку с радостью. Например: "Мне сегодня было так хорошо, и я бы очень хотела, чтобы ты был рядом. Спасибо тебе за возможность это чувствовать".

Акцент на чувствах. Даже во время короткого разговора следует делиться теплыми воспоминаниями или ощущениями. Например, "Помнишь, как мы тогда..." или "Я сегодня смотрела на солнце и чувствовала твои теплые объятия". Это создает общее эмоциональное пространство. Важно быть искренними, ведь на расстоянии фальшь чувствуется острее.

Общие ритуалы. Договоренность о простых действиях в одно и то же время (например, смотреть на месяц, если это возможно) поддерживает чувство единства. Такие ритуалы создают ощущение единого пространства, которое невозможно разрушить.

Правильно воспринимайте тишину. Отсутствие связи – это не обязательно беда, часто это отсутствие сети или время для отдыха бойца. Чтобы снять внутреннее напряжение, психолог советует излагать свои мысли на бумагу или писать сообщения в режиме "письма", который военный сможет прочесть позже.

Психологическую помощь семьи военных могут получить в Хмельницком по адресу ул. Героев Майдана, 42/1. Или в ячейках общественной организации "Защита государства" в других городах.

