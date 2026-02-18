Как сохранить близость с любимыми на фронте: советы психолога об общении
Расстояние во время войны и постоянная опасность меняют характер общения в семьях военнослужащих
Об этом сообщила пресс-служба ОО "Защита Государства", передает RegioNews.
Многие женщины задают себе вопрос: "Стоит ли делиться домашними радостями с воином? Как не огорчить его новостями с тыла и одновременно сохранить эмоциональную близость?"
О том, как строить деликатное и поддерживающее общение, рассказывает психолог Хмельницкой областной организации ОО "Защита государства" Лилия Коцюк.
По словам специалиста, рассказы о бытовых радостях и успехах детей выполняют две функции: дают бойцу понимание, ради чего он воюет, и помогают эмоционально вернуться к гражданской жизни.
Пять важных рекомендаций для конструктивного общения от психолога:
- Проверка состояния. Прежде чем рассказывать что-либо эмоциональное, стоит убедиться, что у защитника есть силы слушать. Уместно спросить: "Имеешь возможность сейчас послушать о домашних новостях?"
- Сочетайте поддержку с радостью. Например: "Мне сегодня было так хорошо, и я бы очень хотела, чтобы ты был рядом. Спасибо тебе за возможность это чувствовать".
- Акцент на чувствах. Даже во время короткого разговора следует делиться теплыми воспоминаниями или ощущениями. Например, "Помнишь, как мы тогда..." или "Я сегодня смотрела на солнце и чувствовала твои теплые объятия". Это создает общее эмоциональное пространство. Важно быть искренними, ведь на расстоянии фальшь чувствуется острее.
- Общие ритуалы. Договоренность о простых действиях в одно и то же время (например, смотреть на месяц, если это возможно) поддерживает чувство единства. Такие ритуалы создают ощущение единого пространства, которое невозможно разрушить.
- Правильно воспринимайте тишину. Отсутствие связи – это не обязательно беда, часто это отсутствие сети или время для отдыха бойца. Чтобы снять внутреннее напряжение, психолог советует излагать свои мысли на бумагу или писать сообщения в режиме "письма", который военный сможет прочесть позже.
Психологическую помощь семьи военных могут получить в Хмельницком по адресу ул. Героев Майдана, 42/1. Или в ячейках общественной организации "Защита государства" в других городах.
Напомним, в Черновцах планируют создать "Пространство Надежды" – специальное место памяти и поддержки для семей военнослужащих, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.