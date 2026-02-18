13:39  18 февраля
18 февраля 2026, 13:24

Взрыв в ТЦК Коломыи: прокуратура квалифицировала инцидент как теракт

18 февраля 2026, 13:24
Фото: Прокуратура Украины
Сегодня, 18 февраля, в 01:15 в помещении Коломыйский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки произошел взрыв

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате взрывной волны в некоторых помещениях выбиты стекла в окнах. Пострадавших нет.

По факту происшествия прокуратура зарегистрировала уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК – террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Прокуроры совместно с СБУ и Нацполицией выясняют все обстоятельства инцидента, в частности причину взрыва и возможных лиц, причастных к его совершению.

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье ночью раздался взрыв в помещении ТЦК.

Напомним, СБУ задержала российского агента, совершившего теракт в Одессе утром 16 февраля. Злоумышленник изготовил самодельную бомбу и заложил ее под днище внедорожника. В результате подрыва травмы получил владелец авто.

18 февраля 2026
