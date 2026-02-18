08:29  18 февраля
18 февраля 2026, 07:43

Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждены предприятие, гимназия и дома

18 февраля 2026, 07:43
Фото: ОВА
В ночь на 18 февраля враг атаковал два района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и РСЗО "Град"

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Красногригорьевской громаде Никопольского района повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль. Под обстрелом была и Покровская громада.

В Троицком громаде Павлоградского района повреждены частное предприятие, жилье, админздание, гимназия, автомобили.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в результате российской атаки на Запорожье вечером 17 февраля погибла женщина. Шесть человек получили травмы.

