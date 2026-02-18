Минус 740 оккупантов и 40 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 740 оккупантов, три танка, шесть бронемашин и 40 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 256 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 18.02.26 ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ поразили в Крыму российский вертолет Ка-27 и три пункта управления дронами врага на временно оккупированной территории и в РФ.
