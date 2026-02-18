08:29  18 февраля
В Ивано-Франковске 19-летняя девушка выпала с 10 этажа и погибла
В Ровно сорвали концерт певца MELOVIN: названа причина
Известный киевский ТРЦ выставят на продажу
18 февраля 2026, 08:59

Последствия обстрелов в Сумской области: погибла женщина, 19 человек пострадали

18 февраля 2026, 08:59
Фото: полиция
За сутки российские войска совершили 38 обстрелов 27 населенных пунктов Сумской области. Зафиксированы удары разными типами вооружения. Под прицелом оказались общины Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Ахтырском районе враг ударил по двум частным домам. В результате атаки погибла 68-летняя женщина, еще 6 человек получили ранения, среди них – двое детей 7 и 15 лет.

В Сумской городской громаде повреждены объекты критической инфраструктуры, административные здания государственных органов, учебные заведения, культуры и спорта, многоквартирные жилые дома, офисные помещения и транспорт. Ранены 8 человек.

В Белопольской громаде из-за обстрелов два человека получили травмы. Зафиксированы разрушения элементов телекоммуникационной инфраструктуры, теплосетей и частного транспорта.

В Конотопской громаде повреждены объекты транспортной инфраструктуры.

В Лебединской громаде повреждено производственное предприятие. Также двое жителей получили ранения.

В Шосткинском районе травмирован один человек. Повреждены админздания, ангарное помещение, водонапорная башня и несколько автомобилей.

В ряде громад области повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, образовательные учреждения, объекты энергетической и газораспределительной инфраструктуры, складские и производственные помещения, транспортные средства.

Напомним, ночью 18 февраля враг атаковал два района Днепропетровщины беспилотниками, артиллерией и РСЗО "Град". Повреждены предприятие, гимназия и дома.

