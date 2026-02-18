10:18  18 февраля
18 февраля 2026, 09:30

Смартфоны под видом декора: львовские таможенники изъяли гаджеты на 700 тысяч гривен

18 февраля 2026, 09:30
Читайте також українською мовою
Фото: Гостаможслужба
Читайте також
українською мовою

На таможенном посту "Львов-почтовый" разоблачили попытку незаконного ввоза партии техники. Посылка направлялась из Китая в Одессу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Согласно товаросопроводительным документам, внутри посылки находятся только "декорации для дома". Однако при сканировании таможенники заметили подозрительные предметы. В ходе осмотра вместо декора в коробках нашли 30 смартфонов марок OnePlus и Vivo.

Общая стоимость найденных гаджетов составляет около 700 тысяч гривен.

По данному факту составили протокол по ст. 473 Таможенного кодекса Украины (пересылка товаров с сокрытием от таможенного контроля).

Львовские таможенники изъяли гаджеты на 700 тысяч гривен

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили мужчину, который пытался провезти через границу партию IPhone под видом подержанной одежды. Стоимость гаджетов составляет около 2 млн гривен.

Львовская область контрабанда смартфон
