Фото: Гостаможслужба

На таможенном посту "Львов-почтовый" разоблачили попытку незаконного ввоза партии техники. Посылка направлялась из Китая в Одессу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Согласно товаросопроводительным документам, внутри посылки находятся только "декорации для дома". Однако при сканировании таможенники заметили подозрительные предметы. В ходе осмотра вместо декора в коробках нашли 30 смартфонов марок OnePlus и Vivo.

Общая стоимость найденных гаджетов составляет около 700 тысяч гривен.

По данному факту составили протокол по ст. 473 Таможенного кодекса Украины (пересылка товаров с сокрытием от таможенного контроля).

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили мужчину, который пытался провезти через границу партию IPhone под видом подержанной одежды. Стоимость гаджетов составляет около 2 млн гривен.