Смертельное избиение в Днепре: суд избрал меры пресечения работникам ТЦК

Скриншот с видео

В суде Днепра избрали меры пресечения двум из трех работников ТЦК и СП, подозреваемых в смертельном избиении 55-летнего Олега Лесина

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Одного из подозреваемых отправили в СИЗО без права внесения залога, второго – слушание перенесли до 10 февраля, а третьему назначили 60 суток заключения без определения размера залога.

По версии одного из участников группы оповещения, работники ТЦК увидели уже избитого мужчину и решили отвезти его в военно-врачебную комиссию Днепропетровской области, которая якобы работает круглосуточно.

В ближайшую больницу было всего полкилометра, а расстояние до ВЛК – почти три километра.

Видеозапись показывает, что в больницу подозреваемые приехали около 22:42, а представитель ТЦК лишь в 0:03 вызвал полицию и скорую помощь. Очередной ВЛК пытался привести потерпевшего в чувство, но пульс у него не обнаружили.

Адвокат одного из подозреваемых Денис Хрипунов заявил, что обвинение базируется на допросе полицейского и отсутствуют другие доказательства: бодикамеры, судебно-медицинская экспертиза или другие записи.

Корреспонденты Общественного нашли родственников умершего и выяснили обстоятельства происшествия. Инцидент произошел вечером 6 февраля недалеко от дома, где проживал погибший. По словам его родственницы Светланы, мужчина отправился на прогулку с собакой, но домой так и не вернулся.

Семья принялась просматривать записи с камер наблюдения соседнего дома, чтобы установить его местонахождение.

Напомним, 7 февраля в Днепропетровской области полиция задержала трех военнослужащих ТЦК, вероятно причастных к причинению смертельных травм местному жителю. По предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы.