10:29  10 февраля
В Ровенской области мужчина убил пятерых человек: что известно о трагедии
08:39  10 февраля
На Буковине чиновник РТЦК сфальсифицировал данные о мобилизации 76 человек
07:44  10 февраля
Выстрелил в лицо: в Киеве будут судить мужа за убийство жены
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2026, 06:55

Смертельное избиение в Днепре: суд избрал меры пресечения работникам ТЦК

10 февраля 2026, 06:55
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В суде Днепра избрали меры пресечения двум из трех работников ТЦК и СП, подозреваемых в смертельном избиении 55-летнего Олега Лесина

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Одного из подозреваемых отправили в СИЗО без права внесения залога, второго – слушание перенесли до 10 февраля, а третьему назначили 60 суток заключения без определения размера залога.

По версии одного из участников группы оповещения, работники ТЦК увидели уже избитого мужчину и решили отвезти его в военно-врачебную комиссию Днепропетровской области, которая якобы работает круглосуточно.

В ближайшую больницу было всего полкилометра, а расстояние до ВЛК – почти три километра.

Видеозапись показывает, что в больницу подозреваемые приехали около 22:42, а представитель ТЦК лишь в 0:03 вызвал полицию и скорую помощь. Очередной ВЛК пытался привести потерпевшего в чувство, но пульс у него не обнаружили.

Адвокат одного из подозреваемых Денис Хрипунов заявил, что обвинение базируется на допросе полицейского и отсутствуют другие доказательства: бодикамеры, судебно-медицинская экспертиза или другие записи.

Корреспонденты Общественного нашли родственников умершего и выяснили обстоятельства происшествия. Инцидент произошел вечером 6 февраля недалеко от дома, где проживал погибший. По словам его родственницы Светланы, мужчина отправился на прогулку с собакой, но домой так и не вернулся.

Семья принялась просматривать записи с камер наблюдения соседнего дома, чтобы установить его местонахождение.

Напомним, 7 февраля в Днепропетровской области полиция задержала трех военнослужащих ТЦК, вероятно причастных к причинению смертельных травм местному жителю. По предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд смерть Днепр Избиение мобилизация ТЦК мера пресечения подозреваемые
В Полтаве владелица кафе получила ожог глаз во время конфликта с работниками ТЦК
08 февраля 2026, 16:41
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
07 февраля 2026, 14:05
В Одессе военные применили силу к мужчине – в ТЦК прокомментировали инцидент
05 февраля 2026, 14:30
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Инвестбанкир Игорь Мазепа насмерть сбил человека на Житомирщине
10 февраля 2026, 12:55
Во Львове утром произошел смертельный пожар
10 февраля 2026, 12:49
Атаковали дронами и ракетой: россияне уничтожили агропредприятие в Черниговской области
10 февраля 2026, 12:37
Растрата 666 тыс. грн при реконструкции монастыря – подозрение должностному лицу КГГА
10 февраля 2026, 12:34
В Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе: подробности ДТП
10 февраля 2026, 12:12
На Харьковщине в одном из подразделений ВСУ задержали российского "крота"
10 февраля 2026, 11:43
МОК запретил Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме на честь погибших украинских спортсменов
10 февраля 2026, 11:35
Россияне сбросили авиабомбы на Славянск: погибла 11-летняя девочка и ее мать, 7 раненых
10 февраля 2026, 11:20
Почти 6 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за обстрелов
10 февраля 2026, 10:56
В Черкассах мужчина бросил гранату в работников ТЦК и полицейских
10 февраля 2026, 10:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »