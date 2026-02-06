Фото: ДБР

На Дніпропетровщині викрили військовослужбовця батальйону резерву та цивільного чоловіка, які за гроші допомагали бійцям піти у СЗЧ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, військовий знав порядок роботи контрольно-пропускного пункту та запропонував "послугу" тим, хто хотів залишити службу та уникнути відповідальності. Для реалізації схеми він залучив спільника. Вартість незаконного залишення частини становила 2500 доларів.

В одному з випадків бійцю наказали у визначений час прийти до лісосмуги біля частини та сісти в припарковане авто. У цей час цивільний спільник поїхав до дружини цього військового: він вимагав 1000 доларів авансу, а решту – 1500 – жінка мала віддати після того, як чоловіка доставлять додому.

Обох фігурантів затримали "на гарячому" під час перевезення дезертира до місця проживання.

Чоловікам повідомили про підозру у пособництві в дезертирстві під час воєнного стану (ст. 408 ККУ). Суд відправив їх під варту з правом на заставу. За скоєне їм загрожує до 12 років тюрми.

Слідчі ДБР встановлюють можливі інші факти злочинних дій.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть жінку за організацію схеми втечі військових за кордон. Вона організувала бізнес на фіктивних шлюбах.