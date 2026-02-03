Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину ракетами та БпЛА: наслідки
В ніч на 3 лютого російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Дніпрі внаслідок обстрілу виникла пожежа. Також є пошкодження на території інфраструктурного об'єкту, понівечені дві приватні оселі, триповерховий будинок, гуртожиток.
У Слобожанській громаді Дніпровського району зайнялося авто, побита оселя.
Також під ворожим прицілом були Роздорська та Раївська громади Синельниківського району та у само Синельниково. Понівечені інфраструктура, приватне підприємство, гараж та авто. Виникла пожежа.
По Нікопольщині росіяни били FPV-дронами та артилерією. Тероризували Нікополь, Червоногригорівську, Покровську та Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура, чотири приватні будинки, три господарські споруди та гараж.
На щастя, обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, вночі 3 лютого росіяни атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Наслідки ворожої атаки на столицю зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах.