Фото: ОВА

В ніч на 3 лютого російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі внаслідок обстрілу виникла пожежа. Також є пошкодження на території інфраструктурного об'єкту, понівечені дві приватні оселі, триповерховий будинок, гуртожиток.

У Слобожанській громаді Дніпровського району зайнялося авто, побита оселя.

Також під ворожим прицілом були Роздорська та Раївська громади Синельниківського району та у само Синельниково. Понівечені інфраструктура, приватне підприємство, гараж та авто. Виникла пожежа.

По Нікопольщині росіяни били FPV-дронами та артилерією. Тероризували Нікополь, Червоногригорівську, Покровську та Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура, чотири приватні будинки, три господарські споруди та гараж.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, вночі 3 лютого росіяни атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Наслідки ворожої атаки на столицю зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах.