Фото: поліція

Доки Тернівка оговтувалася від пережитого, вночі 2 лютого агресор знову атакував місто БпЛА

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки зайнялися адмінбудівля та прибудова до неї.

"У жалобі сьогоднішній ранок зустрічає Тернівка та разом із нею – вся Дніпропетровщина. Схиляємо голови в пам'ять про загиблих через ворожу атаку на автобус з працівниками підприємства, яку скоїв агресор напередодні. Світла пам'ять тим, чиї життя обірвали російські нелюди. Найщиріші співчуття тим, хто втратив рідних", – йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Крім того, вночі росіяни поцілили безпілотниками по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені два приватні будинки і господарська споруда.

По Нікопольщині російська армія била артилерією, FPV-дронами та РСЗВ "Град". Від атак потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені підприємство, лінія електропередач. Обстеження території триває.

Нагадаємо, 1 лютого у місті Тернівка Павлоградського району Дніпропетровщини внаслідок атаки ворожих БпЛА загинули 12 шахтарів, ще 16 постраждали. Автобус із шахтарями атакували безпілотники типу "Шахед" на онлайн-управлінні.