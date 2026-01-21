В Николаевской области уничтожили боевую часть вражеского дрона

В Николаевской области уничтожили боевую часть вражеского беспилотника
Обломки русского дрона обнаружили местные жители в поле на территории Николаевского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На месте взрывотехники обнаружили обломки сбитого Силами обороны российского беспилотника с боевой частью, не сдетонировавшей во время падения.
Специалисты обезвредили боеприпас путем контролируемого подрыва.
Полицейские призывают граждан быть внимательными и не затрагивать подозрительные предметы. При обнаружении опасных находок необходимо сразу сообщать по номерам 102 или 101.
Напомним, в Сумской области взрывотехники обезвредили российский дрон, снаряженный противотанковой миной. Беспилотник обнаружил на территории собственного домовладения житель приграничного села.
