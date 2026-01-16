В Никополе россияне убили двух человек

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В результате вражеской атаки в Никополе погибли две женщины. Также шесть человек получили ранения. Всего в городе в результате атак противника пострадали шесть человек. Это женщины 60, 65, 72 лет и мужчины 23, 41, 79 лет. 65-летняя женщина – они в тяжелом состоянии.

В частности, в Никополе в результате атаки повреждены многоквартирные и частные жилые дома, коммунальное предприятие, легковые автомобили, газопровод, линии электропередач. Местные жители, нуждающиеся в помощи, могут обращаться за следующими контактами:

0 800 504 105 круглосуточно;

068 495 25 84 круглосуточно;

0566 69 60 61 круглосуточно.

Напомним, в Кривом Роге скончался 67-летний мужчина, раненный во время атаки "Искандеров" 8 января. Тогда в городе пострадали 13 человек.