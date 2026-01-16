20:06  16 января
Украинец получил престижную музыкальную премию
16:04  16 января
В Киеве массово прорывает трубы в многоэтажках, вода затапливает подъезды
15:13  16 января
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
16 января 2026, 21:35

В Никополе россияне убили двух человек

16 января 2026, 21:35
Фото из открытых источников
В пятницу, 16 января, русская армия атаковала Никополь артиллерией. К сожалению, есть погибшие

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В результате вражеской атаки в Никополе погибли две женщины. Также шесть человек получили ранения. Всего в городе в результате атак противника пострадали шесть человек. Это женщины 60, 65, 72 лет и мужчины 23, 41, 79 лет. 65-летняя женщина – они в тяжелом состоянии.

В частности, в Никополе в результате атаки повреждены многоквартирные и частные жилые дома, коммунальное предприятие, легковые автомобили, газопровод, линии электропередач. Местные жители, нуждающиеся в помощи, могут обращаться за следующими контактами:

  • 0 800 504 105 круглосуточно;
  • 068 495 25 84 круглосуточно;
  • 0566 69 60 61 круглосуточно.

Напомним, в Кривом Роге скончался 67-летний мужчина, раненный во время атаки "Искандеров" 8 января. Тогда в городе пострадали 13 человек.

обстрелы оккупанты Днепропетровская область
16 января 2026
07 августа 2025
