20:06  16 січня
Українець отримав престижну музичну премію
16:04  16 січня
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
15:13  16 січня
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
16 січня 2026, 21:35

У Нікополі росіяни вбили двох людей

16 січня 2026, 21:35
Фото з відкритих джерел
У п'ятницю, 16 січня, російська армія атакувала Нікополь артилерією. На жаль, є загиблі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки у Нікополі загинули дві жінки. Також шестеро людей дістали поранень. Загалом у місті внаслідок атак противника постраждали шестеро людей. Це жінки 60, 65, 72 років та чоловіки 23, 41, 79 років. 65-річна жінка – вони у важкому стані.

Зокрема, в Нікополі внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, комунальне підприємство, легкові автомобілі, газопровід, лінії електропередач. Місцеві жителі, яким потрібна допомога, можуть звертатися за такими контактами:

  • 0 800 504 105 цілодобово;
  • 068 495 25 84 цілодобово;
  • 0566 69 60 61 цілодобово.

Нагадаємо, у Кривому Розі помер 67-річний чоловік, поранений під час атаки "Іскандерів" 8 січня. Тоді у місті постраждали 13 людей.

обстріли окупанти Дніпропетровська область
16 січня 2026
07 серпня 2025
