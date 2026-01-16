У Нікополі росіяни вбили двох людей

Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 16 січня, російська армія атакувала Нікополь артилерією. На жаль, є загиблі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки у Нікополі загинули дві жінки. Також шестеро людей дістали поранень. Загалом у місті внаслідок атак противника постраждали шестеро людей. Це жінки 60, 65, 72 років та чоловіки 23, 41, 79 років. 65-річна жінка – вони у важкому стані.

Зокрема, в Нікополі внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, комунальне підприємство, легкові автомобілі, газопровід, лінії електропередач. Місцеві жителі, яким потрібна допомога, можуть звертатися за такими контактами:

0 800 504 105 цілодобово;

068 495 25 84 цілодобово;

0566 69 60 61 цілодобово.

Нагадаємо, у Кривому Розі помер 67-річний чоловік, поранений під час атаки "Іскандерів" 8 січня. Тоді у місті постраждали 13 людей.