Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Оккупанты были по Никопольщине – райцентру и Покровской громаде, применили FPV-дрон и артиллерию.

На Солонянскую громаду Днепровского района враг направил БПЛА – повреждена инфраструктура.

Утром российская армия ударила БпЛА по Зайцевской громаде Синельниковского района. Возник пожар.

По уточненной информации, вчера враг попал беспилотником по Маломихайловской громаде на Синельниковщине. Пострадали два человека. Женщину 41 года госпитализировали в состоянии средней тяжести. 38-летний мужчина будет лечиться амбулаторно. Повреждено авто.

Кроме того, к вечеру россияне ударили FPV-дрором по Зеленодольской громаде Криворожского района. Повреждены частный дом и гараж.

Чиновник добавил, что силы ПВО сбили на Днепропетровщине пять беспилотников.

Напомним, 15 января россияне атаковали объекты инфраструктуры в Кривом Роге. К счастью, обошлось без жертв.