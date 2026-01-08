Ночная атака дронов на Днепропетровщину: повреждена инфраструктура, часть области остается без света
С вечера до утра 8 января силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 31 вражеский беспилотник
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
Несмотря на это, из-за российской атаки повреждена инфраструктура в Криворожском, Днепровском и Павлоградском районах. Там возникли пожары.
По состоянию на 7:30 часть области остается без света, специалисты работают над восстановлением электричества.
На Синельниковщине из-за обстрела возникли пожары, там частично разрушен магазин и поврежден гараж.
Кроме того, на Никопольщине враг обстреливал из артиллерии и FPV-дронов Никополь, Покровскую и Красногригорьевскую громады.
К счастью, в результате всех атак пострадавших нет.
Напомним, из-за обесточения в Днепре электротранспорт временно заменят автобусами, а количество подвижного состава на маршрутах будет увеличено.