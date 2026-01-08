Иллюстративное фото: armyinform

С вечера до утра 8 января силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 31 вражеский беспилотник

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Несмотря на это, из-за российской атаки повреждена инфраструктура в Криворожском, Днепровском и Павлоградском районах. Там возникли пожары.

По состоянию на 7:30 часть области остается без света, специалисты работают над восстановлением электричества.

На Синельниковщине из-за обстрела возникли пожары, там частично разрушен магазин и поврежден гараж.

Кроме того, на Никопольщине враг обстреливал из артиллерии и FPV-дронов Никополь, Покровскую и Красногригорьевскую громады.

К счастью, в результате всех атак пострадавших нет.

Напомним, из-за обесточения в Днепре электротранспорт временно заменят автобусами, а количество подвижного состава на маршрутах будет увеличено.