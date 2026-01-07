Удар по Днепру: количество пострадавших выросло

Фото: ОВА

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

По состоянию на 12:00 известно о 8 пострадавших из-за российских обстрелов.

Коммунальщики вывозят строительный мусор, а жильцы расчищают квартиры от обломков стекла и поврежденных вещей.

Возле поврежденных домов работают волонтеры, полиция и местные власти. Они фиксируют ущерб, чтобы люди смогли получить компенсацию через "еВосстановление" в "Дие".

Напомним, в ночь на 7 января россияне атаковали Днепр "шахедами". В результате обстрела в городе вспыхнули пожары. Ранее сообщалось о семи пострадавших.