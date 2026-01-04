09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
14:15  03 января
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны
11:15  03 января
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
UA | RU
UA | RU
04 января 2026, 09:25

Не успел спастись: в Днепре во время пожара в жилом доме погиб мужчина

04 января 2026, 09:25
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Днепропетровщины
Читайте також
українською мовою

Спасатели ликвидировали возгорание в частном доме в Новокодакском районе, однако избежать человеческих жертв не удалось

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровщины, передает RegioNews.

В Новокодакском районе Днепра вечером произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Сообщение о возгорании на переулке Спускной поступило в Службу спасения "101" в темное время суток, после чего на место происшествия были направлены подразделения ГСЧС.

Возгорание произошло в частном доме

Как уточнили спасатели, огонь охватил крышу здания, внутреннюю отделку стен и домашнее имущество. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Дом был одноэтажным, что способствовало быстрому распространению пламени по конструкциям крыши и помещениям.

Во время ликвидации пожара внутри дома пожарные обнаружили тело мужчины. Информация о его личности и возможных обстоятельствах гибели в настоящее время уточняется. Возгорание было полностью ликвидировано, дальнейшая угроза для окрестных домов не зафиксирована.

К тушению пожара привлекались 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Причины возникновения огня и все обстоятельства трагедии будут устанавливаться правоохранительными органами совместно с соответствующими службами.

Ранее сообщалось, ночью 30 декабря в Житомирской области в частном доме, полностью охваченном огнем, спасатели обнаружили тело 87-летней женщины без признаков жизни.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар спасатели ГСЧС Днепр чрезвычайная ситуация Дом гибель мужчина
Россия ударила ракетами по Золотоношскому району: пятеро пострадавших, на месте работает полиция
03 января 2026, 16:28
Двое пострадавших и повреждены более 10 домов в результате обстрела Днепропетровщины
03 января 2026, 11:00
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
03 января 2026, 09:17
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Родинское под контролем украинских войск: враг несет значительные потери – "Азов"
04 января 2026, 12:29
В Харьковской области за последние сутки в результате обстрелов пострадали 32 человека, 4 погибших
04 января 2026, 12:00
В Украине массово отчисляют студентов за пропуск даже 1–2 пар
04 января 2026, 11:45
В жилом районе Киева раздался взрыв автомобиля: есть травмированные
04 января 2026, 11:02
В Киевской области 18-летняя девушка снимала на видео издевательства над котятами
04 января 2026, 10:55
В Ровенской области мужчина похитил у соседа из квартиры 60 тысяч гривен
04 января 2026, 10:20
Исчезла после новогодней ночи: в Черкасской области разыскивают 39-летнюю женщину
04 января 2026, 09:58
Сергей Кислица станет первым заместителем руководителя Офиса Президента
04 января 2026, 08:59
Только один вопрос о мире: в Верховной Раде озвучили формат референдума
03 января 2026, 18:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »