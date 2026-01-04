Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Спасатели ликвидировали возгорание в частном доме в Новокодакском районе, однако избежать человеческих жертв не удалось

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровщины, передает RegioNews.

В Новокодакском районе Днепра вечером произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Сообщение о возгорании на переулке Спускной поступило в Службу спасения "101" в темное время суток, после чего на место происшествия были направлены подразделения ГСЧС.

Возгорание произошло в частном доме

Как уточнили спасатели, огонь охватил крышу здания, внутреннюю отделку стен и домашнее имущество. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Дом был одноэтажным, что способствовало быстрому распространению пламени по конструкциям крыши и помещениям.

Во время ликвидации пожара внутри дома пожарные обнаружили тело мужчины. Информация о его личности и возможных обстоятельствах гибели в настоящее время уточняется. Возгорание было полностью ликвидировано, дальнейшая угроза для окрестных домов не зафиксирована.

К тушению пожара привлекались 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Причины возникновения огня и все обстоятельства трагедии будут устанавливаться правоохранительными органами совместно с соответствующими службами.

