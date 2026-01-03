09:17  03 января
03 января 2026, 16:28

Россия ударила ракетами по Золотоношскому району: пятеро пострадавших, на месте работает полиция

03 января 2026, 16:28
Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители и экстренные службы продолжают работу на месте ракетного обстрела, который российские войска осуществили днем на территории Золотоношского района Черкасской области

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Удар привел к повреждению гражданской инфраструктуры, а также к травмированию местных жителей. Обстановка в районе происшествия остается под контролем, однако специалисты тщательно обследуют территорию.

По информации на данный момент, за медицинской помощью обратились пять человек. Двое пострадавших были госпитализированы для оказания необходимого лечения, остальные получили помощь амбулаторно. Врачи оценивают состояние травмированных и при необходимости продолжают медицинское сопровождение.

Предварительные данные свидетельствуют, что в результате действия взрывной волны и падения обломков повреждены жилые дома, а также объекты частного бизнеса. Масштабы разрушений уточняются. На месте работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и криминалисты, которые документируют последствия удара и собирают доказательства для дальнейших процессуальных действий.

Полицейские помогают жителям, обеспечивают общественный порядок и разворачивают мобильный пункт для приема заявлений и обращений граждан.

Ранее сообщалось, в Харькове в результате ракетного удара по жилым кварталам погиб малолетний ребенок, еще десятки людей получили ранения. Сейчас спасатели продолжают работать на месте попадания.

