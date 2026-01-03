Двое пострадавших и повреждены более 10 домов в результате обстрела Днепропетровщины
За прошедшие сутки на Днепропетровщине зафиксированы массированные обстрелы, в результате которых пострадали местные жители и повреждены здания
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
В результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине пострадали два человека, на местах работают правоохранители. Атаки произошли за прошедшие сутки в Синельниковском и Никопольском районах.
На Синельниковщине беспилотные летательные аппараты нанесли удары по территории района. Повреждены Славянская и Васильковская громады. В результате обстрелов пострадали мужчина и женщина. Также возник пожар, было повреждено около десяти частных домовладений и автомобилей.
В Никопольском районе 2 января зафиксировано более сорока ударов по Никополю, Марганцу и селам Мировской, Марганецкой и Покровской громад. Полицейские получили более 20 сообщений об обстрелах FPV-дронов и артиллерии. Ночью враг применил реактивные системы залпового огня по Марганецкой громаде. Поврежден цех частного предприятия.
Правоохранители документируют военные преступления, совершенные против гражданского населения.
Ранее сообщалось, в результате ракетного удара по Харькову погиб 3-летний ребенок – спасатели обнаружили тело мальчика под завалами, а его мать считают пропавшей без вести.