Фото: Национальная полиция Украины

За прошедшие сутки на Днепропетровщине зафиксированы массированные обстрелы, в результате которых пострадали местные жители и повреждены здания

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине пострадали два человека, на местах работают правоохранители. Атаки произошли за прошедшие сутки в Синельниковском и Никопольском районах.

На Синельниковщине беспилотные летательные аппараты нанесли удары по территории района. Повреждены Славянская и Васильковская громады. В результате обстрелов пострадали мужчина и женщина. Также возник пожар, было повреждено около десяти частных домовладений и автомобилей.

В результате обстрелов пострадали два человека

В Никопольском районе 2 января зафиксировано более сорока ударов по Никополю, Марганцу и селам Мировской, Марганецкой и Покровской громад. Полицейские получили более 20 сообщений об обстрелах FPV-дронов и артиллерии. Ночью враг применил реактивные системы залпового огня по Марганецкой громаде. Поврежден цех частного предприятия.

Правоохранители документируют военные преступления, совершенные против гражданского населения.

Ранее сообщалось, в результате ракетного удара по Харькову погиб 3-летний ребенок – спасатели обнаружили тело мальчика под завалами, а его мать считают пропавшей без вести.