09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
17:55  02 января
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
16:20  02 января
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
UA | RU
UA | RU
03 января 2026, 11:00

Двое пострадавших и повреждены более 10 домов в результате обстрела Днепропетровщины

03 января 2026, 11:00
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки на Днепропетровщине зафиксированы массированные обстрелы, в результате которых пострадали местные жители и повреждены здания

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине пострадали два человека, на местах работают правоохранители. Атаки произошли за прошедшие сутки в Синельниковском и Никопольском районах.

На Синельниковщине беспилотные летательные аппараты нанесли удары по территории района. Повреждены Славянская и Васильковская громады. В результате обстрелов пострадали мужчина и женщина. Также возник пожар, было повреждено около десяти частных домовладений и автомобилей.

В результате обстрелов пострадали два человека

В Никопольском районе 2 января зафиксировано более сорока ударов по Никополю, Марганцу и селам Мировской, Марганецкой и Покровской громад. Полицейские получили более 20 сообщений об обстрелах FPV-дронов и артиллерии. Ночью враг применил реактивные системы залпового огня по Марганецкой громаде. Поврежден цех частного предприятия.

Правоохранители документируют военные преступления, совершенные против гражданского населения.

Ранее сообщалось, в результате ракетного удара по Харькову погиб 3-летний ребенок – спасатели обнаружили тело мальчика под завалами, а его мать считают пропавшей без вести.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар обстрелы Днепропетровская область Дом повреждения пострадавшие
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
03 января 2026, 09:17
Ракетный удар по Харькову: 25 человек пострадали, среди них младенец
02 января 2026, 17:27
Враг ударил по жилому дому в центре Харькова: есть пострадавшие
02 января 2026, 14:47
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
В Житомирской области Mercedes наехал на 44-летнего пешехода: женщина погибла на месте
03 января 2026, 12:00
В Киев прибыли международные советники по вопросам безопасности
03 января 2026, 11:45
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
03 января 2026, 11:15
Более 6 млрд долларов направило Минобороны для развития украинского ОПК в 2025 году
03 января 2026, 10:40
В Киеве 32-летний мужчина угнал автобус, на котором стал виновником ДТП
03 января 2026, 10:20
В столице Венесуэлы слышны серии взрывов и работа ПВО: что известно о событиях в Каракасе
03 января 2026, 09:59
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
03 января 2026, 09:17
Нанесен удар по столице Венесуэлы стратегической авиацией: что известно
03 января 2026, 08:58
Новогодняя вечеринка закончилась больницей: в Тернополе 16-летнюю девушку покусала знакомая
02 января 2026, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »