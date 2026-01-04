09:17  03 січня
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
14:15  03 січня
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни
11:15  03 січня
Єдиний реєстр зброї МВС тимчасово призупиняє роботу: що потрібно знати
04 січня 2026, 09:25

Не встиг врятуватися: у Дніпрі під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік

04 січня 2026, 09:25
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Рятувальники ліквідували займання в приватному будинку в Новокодацькому районі, однак уникнути людських жертв не вдалося

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровщини, передає RegioNews.

У Новокодацькому районі Дніпра ввечері сталася пожежа в приватному житловому будинку, внаслідок якої загинув чоловік. Повідомлення про займання на провулку Спускний надійшло до Служби порятунку "101" у темну пору доби, після чого на місце події були направлені підрозділи ДСНС.

Займання сталося у приватному будинку

Як уточнили рятувальники, вогонь охопив дах будівлі, внутрішнє оздоблення стін та домашнє майно. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів. Будинок був одноповерховим, що сприяло швидкому поширенню полум’я по конструкціях даху та приміщеннях.

Під час ліквідації пожежі в середині оселі вогнеборці виявили тіло чоловіка. Інформація про його особу та можливі обставини загибелі наразі уточнюється. Займання було повністю ліквідовано, подальшої загрози для навколишніх будинків не зафіксовано.

До гасіння пожежі залучалися 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причини виникнення вогню та всі обставини трагедії встановлюватимуть правоохоронні органи спільно з відповідними службами.

Раніше повідомлялося, вночі 30 грудня на Житомирщині у приватному будинку, повністю охопленому вогнем, рятувальники виявили тіло 87-річної жінки без ознак життя.

