09 грудня 2025, 16:55

На Дніпропетровщині 17-річного водія будуть судити за смертельну ДТП

09 грудня 2025, 16:55
Фото: Нацполіція
Правоохоронці повідомили про підозру 17-річному водію, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну аварію. Внаслідок ДТП загинув неповнолітній пасажир

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась 5 грудня. За даними правоохоронців, підліток в стані алкогольного сп'яніння сів за кермо. Він рухався по одній з трас Криворізького району. Не обравши безпечної швидкості руху, він не впорався з керуванням, через що авто виїхало на узбіччя.

Внаслідок ДТП 15-річний пасажир загинув на місці. 19-річний та 22-річний пасажири отримали поранення. Експертиза підтвердила, що 17-річний водій був п'яним.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі авто розтрощило від зіткнення з електроопорою. Водій загинув на місці, а його пасажир отримав травми.

