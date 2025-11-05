В Днепре мужчина выбросил на сорных щенков: они остались голодны и испуганы
На Березановке в Днепре произошел инцидент. Там неизвестный мужчина на помойке оставил щенков
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В Днепре на Березановке неизвестный мужчина подъехал к мусорным бакам и выбросил мешок у контейнеров. Как оказалось, в мешке были маленькие щенки. После этого мужчина сел в машину и уехал с места событий.
По словам местных жителей, животные голодны, боятся людей и прячутся в кустах.
Местных жителей просят: если вы видели эту машину или знаете, кто был за рулем – сообщите полицию по номеру 102.
Напомним, ранее в Киевской области женщина оставила дома без еды и воды четыре животных. Они погибли. Теперь женщина горе-хозяйка предстанет перед судом.
