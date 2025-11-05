Фото з відкритих джерел

На Березанівці у Дніпрі стався інцидент. Там невідомий чоловік на смітнику залишив цуценят

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі на Березанівці невідомий чоловік під'їхав до сміттєвих баків та викинув мішок біля контейнерів. Як виявилось, в мішку були маленькі цуценята. Після цього чоловік сів до автівки та поїхав з місця подій.

За словами місцевих жителів, тварини голодні, бояться людей та ховаються в кущах.

Місцевих жителів просять: якщо ви бачили цю машину або знаєте, хто був за кермом – повідомте поліцію за номером 102.

Нагадаємо, раніше на Київщині жінка залишила вдома без їжі та води чотири тварини. Вони загинули. Тепер жінка горе-хазяйка постане перед судом.