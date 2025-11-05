Фото: наслідки обстрілів на Синельниківщині/ОВА

В ніч на 5 листопада російська армія атакувала Нікопольський, Синельниківський та Павлоградський райони

Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

FPV-дронами та артилерією росіяни продовжували бити по Нікополю.

За уточненою інформацією, через вечірню атаку на Покровську громаду Нікопольського району постраждали двоє чоловіків 52 та 56 років. Пошкоджені приватний будинок та авто.

Васильківську і Дубовиківську громади Синельниківського району загарбники атакували безпілотниками. Понівечена інфраструктура, сім приватних будинків і газогін. Дістав поранення 41-річний чоловік – його госпіталізували.

На Тернівку Павлоградського району російська армія спрямувала БпЛА. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт.

За даними посадовця, сили ППО знищили в області два безпілотники.

Наслідки обстрілів на Синельниківщині:

Наслідки ворожих атак на Нікопольщині:

Нагадаємо, вдень 4 листопада окупанти вдарили по центру селища у Покровській громаді Синельниківщини. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще четверо людей отримали травми.