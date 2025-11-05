08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
05 листопада 2025, 07:33

Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура, є постраждалі

05 листопада 2025, 07:33
Фото: наслідки обстрілів на Синельниківщині/ОВА
В ніч на 5 листопада російська армія атакувала Нікопольський, Синельниківський та Павлоградський райони

Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

FPV-дронами та артилерією росіяни продовжували бити по Нікополю.

За уточненою інформацією, через вечірню атаку на Покровську громаду Нікопольського району постраждали двоє чоловіків 52 та 56 років. Пошкоджені приватний будинок та авто.

Васильківську і Дубовиківську громади Синельниківського району загарбники атакували безпілотниками. Понівечена інфраструктура, сім приватних будинків і газогін. Дістав поранення 41-річний чоловік – його госпіталізували.

На Тернівку Павлоградського району російська армія спрямувала БпЛА. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт.

За даними посадовця, сили ППО знищили в області два безпілотники.

Наслідки обстрілів на Синельниківщині:

Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині 5 листопада

Наслідки ворожих атак на Нікопольщині:

Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: є пошкодження
Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: є постраждалі

Нагадаємо, вдень 4 листопада окупанти вдарили по центру селища у Покровській громаді Синельниківщини. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще четверо людей отримали травми.

