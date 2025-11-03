16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 17:55

На Дніпропетровщині рятують птаха, який збив російський дрон: тепер пернатий ППО потребує допомоги небайдужих

03 листопада 2025, 17:55
Фото з відкритих джерел
Нещодавно у Нікополі птах під час польоту збив російський безпілотник. Проте яструб отримав поранення через вибухову хвилю та уламки

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Активісти доставили пораненого птаха до лікарні. Ветеринари повідомили, що повернутися на волю хижак не зможе. Перелам крила, який він отримав "у бою", виправити неможливо, адже кістки та м'які тканини надто сильно пошкоджені.

Лікар-орнітолог, який оглядав пораненого яструба, діагностував також легкий струс мозку. Через не ще не проводили ампутацію, оскільки це може бути смертельно небезпечно.

"Ми здали аналізи. Птах має паразитів. Призначено лікування щонайменше на три тижні", — повідомили у клініці.

Птаха назвали ППО, оскільки він врятував людей від російського дрона ціною власного здоров'я. Тепер допомога потрібна і йому: волонтери оголосили збір коштів на харчування для яструба-захисника.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/rPqhKNogY
Номер картки: 4874 1000 2152 7927

Нагадаємо, раніше такий випадок ставався й у Дніпрі. Там прооперували птаха, який атакував російський безпілотник. Шрайк (так назвали птаха) намагався прогнати безпілотник з території, яка охороняється, та отримав поранення. Зараз птах йде на одруження під наглядом волонтерів та ветеринарів.

