На Дніпропетровщині до чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 1 листопада

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кількість жертв російської атаки на Самарівський район Дніпропетровської області 1 листопада зросла до чотирьох, загинули ще дві дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Дніпропетровську ОВА.

"Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район зросла. Загинули дві дитини – хлопчики 11 і 14 років. Співчуття рідним. Загалом трагедія забрала чотири життя", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, росіяни пошкодили залізницю на Дніпропетровщині. У зв’язку із цим Укрзалізниця повідомила про зміни у розкладі приміських рейсів.