01 ноября 2025, 14:29

Более 46 млн грн наличными в валюте: в Днепре задержали чиновницу экоинспекции за незаконное обогащение

01 ноября 2025, 14:29
Фото: ГБР
Правоохранители разоблачили руководительницу одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области) на незаконном обогащении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Был проведен ряд обысков. По месту жительства чиновницы правоохранители обнаружили и изъяли незадекларированные наличные – 880 тысяч долларов и более 200 тысяч евро (в общей сложности составляет более 46 млн гривен).

Фигурантку задержали по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Ее взяли под стражу с альтернативой залогу в 30 млн грн.

Чиновнице грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, на Буковине будут судить экскеровщика Госгеокадастра за незаконную раздачу земли на 3,5 млн грн. Фигуранту грозит до 6 лет заключения.

