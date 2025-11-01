Фото: ГБР

Правоохранители разоблачили руководительницу одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области) на незаконном обогащении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Был проведен ряд обысков. По месту жительства чиновницы правоохранители обнаружили и изъяли незадекларированные наличные – 880 тысяч долларов и более 200 тысяч евро (в общей сложности составляет более 46 млн гривен).

Фигурантку задержали по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Ее взяли под стражу с альтернативой залогу в 30 млн грн.

Чиновнице грозит до 10 лет тюрьмы.

