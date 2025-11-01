12:12  01 листопада
На Полтавщині 19-річного юнака вбило струмом на даху вагона
12:52  01 листопада
У Києві чоловіка засудили за грабіж у сквері на Солом'янці
13:55  01 листопада
На Одещині геть п'яний водій вчинив ДТП: п'ятеро постраждалих
01 листопада 2025, 14:29

Понад 46 млн грн готівкою у валюті: у Дніпрі затримали посадовицю екоінспекції за незаконне збагачення

01 листопада 2025, 14:29
Фото: ДБР
Правоохоронці викрили керівницю одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на незаконному збагаченні

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Була проведена низка обшуків. За місцем проживання посадовиці правоохоронці виявили та вилучили незадекларовану готівку – 880 тисяч доларів та понад 200 тисяч євро (що загалом становить понад 46 млн гривень).

Фігурантку затримали за підозрою у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України). Її взяли під варту з альтернативою застави в 30 млн грн.

Посадовиці загрожує до 10 років вʼязниці.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть екскерівника Держгеокадастру за незаконну роздачу землі на 3,5 млн грн. Фігуранту загрожує до 6 років ув’язнення.

