Правоохоронці викрили керівницю одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на незаконному збагаченні

Була проведена низка обшуків. За місцем проживання посадовиці правоохоронці виявили та вилучили незадекларовану готівку – 880 тисяч доларів та понад 200 тисяч євро (що загалом становить понад 46 млн гривень).

Фігурантку затримали за підозрою у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України). Її взяли під варту з альтернативою застави в 30 млн грн.

Посадовиці загрожує до 10 років вʼязниці.

