16:12  31 октября
Россияне обстреляли Херсон, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 15:45

"У меня есть на что потратить льготное место": в Днепре водитель маршрутки унизил военного

31 октября 2025, 15:45
Фото: Відомо
В Днепре произошел скандал в маршрутке. Оказалось, водитель не хотел предоставлять безвозмездный проезд военному

Об этом сообщает "Відомо", передает Regionews.

Украинские военные и ветераны по закону имеют право на безвозмездный проезд в общественном транспорте. Однако водитель маршрутки №70 в Днепре решил не соглашаться с этим.

По словам пассажиров, мужчина в форме предъявил удостоверение участника боевых действий. Однако водитель не предоставил ему место. Он начал говорить, что у него "есть, на что потратить льготное место".

Люди пытались вмешаться, а также звонили на горячую линию перевозчика, но там никто не ответил. Пассажиры возмущены поведением водителя. Ведь такое отношение к военным позорно.

Теперь активисты просят городские власти и перевозчиков отреагировать на ситуацию и наказать водителя.

Напомним, в сентябре похожая ситуация произошла в другой маршрутке в Днепре. Тогда водитель 106 маршрута ссорился с ветераном. Он потребовал, чтобы военный платил за проезд, хотя по закону защитники имеют право на льготный проезд в общественном транспорте.

