У Дніпрі стався скандал у маршрутці. Виявилось, водій не хотів надавати безоплатний проїзд військовому

Про це повідомляє "Відомо", передає Regionews.

Українські військові та ветерани за законом мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті. Проте водій маршрутки №70 в Дніпрі вирішив не погоджуватися з цим.

За словами пасажирів, чоловік у формі пред’явив посвідчення учасника бойових дій. Однак водій не надав йому місце. Він почав говорити, що у нього "є, на що витратити пільгове місце".

Люди намагались втрутитися, а також дзвонили на гарячу лінію перевізника, проте там ніхто не відповів. Пасажири обурені поведінкою водія. Адже таке ставлення до військових є ганебним.

Тепер активісти просять міську владу та перевізників відреагувати на ситуацію й покарати водія.

Нагадаємо, у вересні схожа ситуація сталась в іншій маршрутці у Дніпрі. Тоді водій 106 маршруту сварився з ветераном. Він вимагав, щоб військовий платив за проїзд, хоча за законом захисники мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті.