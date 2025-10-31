16:12  31 жовтня
Росіяни обстріляли Херсон, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 15:45

"У мене є на що витратити пільгове місце": у Дніпрі водій маршрутки принизив військового

31 жовтня 2025, 15:45
Фото: Відомо
У Дніпрі стався скандал у маршрутці. Виявилось, водій не хотів надавати безоплатний проїзд військовому

Про це повідомляє "Відомо", передає Regionews.

Українські військові та ветерани за законом мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті. Проте водій маршрутки №70 в Дніпрі вирішив не погоджуватися з цим.

За словами пасажирів, чоловік у формі пред’явив посвідчення учасника бойових дій. Однак водій не надав йому місце. Він почав говорити, що у нього "є, на що витратити пільгове місце".

Люди намагались втрутитися, а також дзвонили на гарячу лінію перевізника, проте там ніхто не відповів. Пасажири обурені поведінкою водія. Адже таке ставлення до військових є ганебним.

Тепер активісти просять міську владу та перевізників відреагувати на ситуацію й покарати водія.

Нагадаємо, у вересні схожа ситуація сталась в іншій маршрутці у Дніпрі. Тоді водій 106 маршруту сварився з ветераном. Він вимагав, щоб військовий платив за проїзд, хоча за законом захисники мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті.

громадський транспорт військовий скандал Дніпро
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
07 серпня 2025
