Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Відомо", RegioNews.

По словам генерального директора больницы Сергея Рыженко, военный потерял руку и ногу, а также получил тяжелое ранение мозга. Кровопотеря у него почти критическая. Благодаря усилиям военных медиков, оперативно работавших на первых этапах, жизнь Андрея удалось спасти.

"Теперь наша очередь позаботиться о качестве его жизни. Восстанавливаем кровопотерю, готовим к сложному нейрохирургическому вмешательству. Налажен центральный артериальный доступ для инвазивного измерения давления", - рассказал Сергей Рыженко.

