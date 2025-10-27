21:17  27 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
27 октября 2025, 20:45

В Днепре спасают военного, получившего тяжелое ранение мозга

27 октября 2025, 20:45
Иллюстративное фото
В Днепре в больнице Мечникова спасают военного. Андрей на фронте получил тяжелое ранение мозга

Об этом сообщает "Відомо", RegioNews.

По словам генерального директора больницы Сергея Рыженко, военный потерял руку и ногу, а также получил тяжелое ранение мозга. Кровопотеря у него почти критическая. Благодаря усилиям военных медиков, оперативно работавших на первых этапах, жизнь Андрея удалось спасти.

"Теперь наша очередь позаботиться о качестве его жизни. Восстанавливаем кровопотерю, готовим к сложному нейрохирургическому вмешательству. Налажен центральный артериальный доступ для инвазивного измерения давления", - рассказал Сергей Рыженко.

Напомним, в Днепре спасают женщину, которой россияне стреляли в лицо. Она потеряла сына и мужа. Ей россияне стреляли в лицо, и думали, что она уже умерла. Однако женщина чудом выжила и была доставлена в Днепр.

