У Дніпрі в лікарні Мечникова рятують військового. Андрій на фронті отримав тяжке поранення мозку

Про це повідомляє "Відомо", RegioNews.

За словами генерального директору лікарні Сергія Риженка, військовий втратив руку і ногу, а також отримав тяжке поранення мозку. Крововтрата в нього майже критична. Завдяки зусиллям військових медиків, які оперативно працювали на перших етапах, життя Андрія вдалось врятувати.

"Тепер наша черга подбати про якість його життя. Відновлюємо крововтрату, готуємо до складного нейрохірургічного втручання. Налагоджено центральний артеріальний доступ для інвазивного вимірювання тиску", - розповів Сергій Риженко.

