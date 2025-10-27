20:07  27 жовтня
27 жовтня 2025, 20:45

У Дніпрі рятують військового, який отримав тяжке поранення мозку

27 жовтня 2025, 20:45
Ілюстративне фото
У Дніпрі в лікарні Мечникова рятують військового. Андрій на фронті отримав тяжке поранення мозку

Про це повідомляє "Відомо", RegioNews.

За словами генерального директору лікарні Сергія Риженка, військовий втратив руку і ногу, а також отримав тяжке поранення мозку. Крововтрата в нього майже критична. Завдяки зусиллям військових медиків, які оперативно працювали на перших етапах, життя Андрія вдалось врятувати.

"Тепер наша черга подбати про якість його життя. Відновлюємо крововтрату, готуємо до складного нейрохірургічного втручання. Налагоджено центральний артеріальний доступ для інвазивного вимірювання тиску", - розповів Сергій Риженко.

Нагадаємо, в Дніпрі рятують жінку, якій росіяни стріляли в обличчя. Вона втратила сина та чоловіка. Їй росіяни стріляли в обличчя, і думали, що вона вже померла. Проте жінка дивом вижила, і була доставлена до Дніпра.

військовий медики Дніпро
