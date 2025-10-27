Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські військові завдали ударів по Нікопольському та Павлоградському районах

Про це повідомив т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У Павлоградському районі внаслідок вечірніх та нічних атак безпілотників пошкоджені об’єкти інфраструктури.

На Нікопольщині росіяни вели обстріли артилерією та застосовувалиFPV-дрони. Під ворожі удари потрапили райцентр, Марганець та Покровська громада.

За словами посадовця, сили ППО вночі збили на Дніпропетровщині п’ять ворожих безпілотників.

На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтняросійські військові атакували безпілотниками Запорізький район. Завдали щонайменше пʼять ударів по селищу Новомиколаївка.