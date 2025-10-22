13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 14:55

У Дніпрі рятують життя жінки, якій вистрелили в обличчя

22 жовтня 2025, 14:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі в лікарні Мечникова лікарі рятують 57-річну жінку з Донецької області. Вона втратила всю родину: загинули її сини та чоловік

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

57-річна Ольга жила у селі Званівка Донецької області. Там разом із 65-річним чоловіком та двома синами 35 та 32 років вона переховувалася у підвалі від ворожих дронів. Коли молодший син пішов по воду, росіяни зайшли до підвалу.

Всю родину катували впродовж доби. Потім росіяни застрелили їх. Куля влучила Ользі в обличчя, і тому росіяни подумали, що вона теж мертва, як її чоловік та сини. Проте вона дивом вижила. У тяжкому стані її доставили до Дніпра.

Всю ніч анестезіологи готували жінку до ранкової операції, щоб дістати з неї ворожу кулю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нікопольському районі російські обстріли FPV-дронами та артилерією залишили поранену 66-річну жінку та пошкоджену інфраструктуру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти медики Дніпро
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
$14 тисяч за втечу до Білорусі: на Тернопільщині судитимуть 37-річного чоловіка, який організував шахрайську схему "виїзду за кордон"
22 жовтня 2025, 15:41
НАБУ провело обшуки у посадовців Полтавської ОВА у справі щодо розкрадання коштів на фортифікаціях
22 жовтня 2025, 15:14
На Тернопільщині чоловік вдарив ножем поліцейського під час перевірки документів
22 жовтня 2025, 14:58
У Києві диверсант планував вибух на замовлення
22 жовтня 2025, 14:30
В Одесі судитимуть учасників злочинного угруповання, які вимагали у громадян надумані борги
22 жовтня 2025, 14:19
У Львові мотоцикл зіткнувся з Ford: загинула неповнолітня пасажирка
22 жовтня 2025, 14:14
Серед цілей ТЦК та об'єкт Сил оборони: російський агент на Одещині готував теракти
22 жовтня 2025, 13:55
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
22 жовтня 2025, 13:40
На Тернопільщині продавець обікрав магазин, в якому працював
22 жовтня 2025, 13:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »