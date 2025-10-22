У Дніпрі рятують життя жінки, якій вистрелили в обличчя
У Дніпрі в лікарні Мечникова лікарі рятують 57-річну жінку з Донецької області. Вона втратила всю родину: загинули її сини та чоловік
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
57-річна Ольга жила у селі Званівка Донецької області. Там разом із 65-річним чоловіком та двома синами 35 та 32 років вона переховувалася у підвалі від ворожих дронів. Коли молодший син пішов по воду, росіяни зайшли до підвалу.
Всю родину катували впродовж доби. Потім росіяни застрелили їх. Куля влучила Ользі в обличчя, і тому росіяни подумали, що вона теж мертва, як її чоловік та сини. Проте вона дивом вижила. У тяжкому стані її доставили до Дніпра.
Всю ніч анестезіологи готували жінку до ранкової операції, щоб дістати з неї ворожу кулю.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нікопольському районі російські обстріли FPV-дронами та артилерією залишили поранену 66-річну жінку та пошкоджену інфраструктуру.