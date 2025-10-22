Фото: Нацполіція

У Дніпрі в лікарні Мечникова лікарі рятують 57-річну жінку з Донецької області. Вона втратила всю родину: загинули її сини та чоловік

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

57-річна Ольга жила у селі Званівка Донецької області. Там разом із 65-річним чоловіком та двома синами 35 та 32 років вона переховувалася у підвалі від ворожих дронів. Коли молодший син пішов по воду, росіяни зайшли до підвалу.

Всю родину катували впродовж доби. Потім росіяни застрелили їх. Куля влучила Ользі в обличчя, і тому росіяни подумали, що вона теж мертва, як її чоловік та сини. Проте вона дивом вижила. У тяжкому стані її доставили до Дніпра.

Всю ніч анестезіологи готували жінку до ранкової операції, щоб дістати з неї ворожу кулю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нікопольському районі російські обстріли FPV-дронами та артилерією залишили поранену 66-річну жінку та пошкоджену інфраструктуру.