Таке місце знайшли на місці впадіння Базавлучки в Базавлук на схід від Кривого Рогу поруч із селом Словʼянка. На цьому озері багато лебедів

передає RegioNews.

На кадрах фотограф нарахував 47 лебедів. При цьому він зазначив, що там живе понад 200 особин. Скоріше за все, птахи обрали це місце для того, щоб провести там зиму.

Зазвичай лебеді селяться на водоймах, порослих очеретів. Винятком є те, що лебеді можуть жити як у солоній, так і у прісній воді. У дикій природі лебеді живуть 20-30 років, залежно від виду.

