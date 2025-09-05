Фото: militarnyi.com

У ніч на 4 вересня російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Сили ППО знищили 15 дронів

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Дніпрі ворог влучив у підприємство, де спалахнули пожежі. Їх ліквідовують рятувальники.

Крім того, FPV-дроном росіяни атакували Покровську громаду на Нікопольщині.

За попередніми даними, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, 4 вересня російські військові скинули авіабомби на лікарню в Костянтинівці, де до останнього приймали і лікували місцевих жителів.