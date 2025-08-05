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Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Дмитро Кулик передав "Музею дитинства у Дніпрі" дерев'яний конструктор. Ця дитяча іграшка десятиліттями передавалась з рук у руки. Попри це конструктор у такому стані, ніби його щойно дістали з коробки.

За словами співробітників музею, такі предмети дозволяють дорослим і дітям згадати, як виглядало дитинство їхніх батьків, бабусь з дідусями. Цей конструктор, зокрема, є елементом культурної пам'яті.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі встановили скульптуру на честь українських військових. Ця скульптура зображує стиснуту руку, підняту вгору. Це символ сили та єдності.