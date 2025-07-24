Фото: полиция Днепропетровской области

Дело 26-летнего жителя Марганца, обвиняемого в умышленном поджоге автомобиля, передали на рассмотрение в суд

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в ночь на 8 апреля возле одного из многоквартирных домов. После 2 часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт пожара и изъяла доказательства. Среди них – газовая горелка, которая, вероятно, и стала орудием преступления.

Мужчина поджег автомобиль Volkswagen Golf

Как выяснили следователи, сожженный автомобиль Volkswagen Golf находился в использовании сотрудника Никопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Проведя оперативные мероприятия, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, вскоре задержанный.

23 апреля под процессуальным руководством Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. А уже 23 июля следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

В настоящее время обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Суд должен определить окончательную степень ответственности.

Напомним, в Полтавской области задержали диверсантов, которые поджигали дома родственников военных.