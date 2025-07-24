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24 липня 2025, 19:11

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за підпал автівки співробітника РТЦК

24 липня 2025, 19:11
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Справу 26-річного жителя Марганця, якого обвинувачують у навмисному підпалі автомобіля, передали на розгляд до суду

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в ніч на 8 квітня біля одного з багатоквартирних будинків. Після 2-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про займання автівки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт пожежі та вилучила речові докази. Серед них - газовий пальник, що, ймовірно, і став знаряддям злочину.

Чоловік підпалив автомобіль Volkswagen Golf

Як з’ясували слідчі, спалений автомобіль Volkswagen Golf перебував у користуванні співробітника Нікопольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Провівши оперативні заходи, поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець, якого невдовзі затримали.

23 квітня під процесуальним керівництвом Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. А вже 23 липня слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Наразі обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Суд має визначити остаточну міру відповідальності.

Нагадаємо, на Полтавщині затримали диверсантів, які підпалювали будинки родичів військових.

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