Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак/Телеграмм

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Согласно обновленным данным, ранения получили 12 человек, двое погибли. Повреждения получили несколько административных сооружений, учебное заведение, пять частных домов, четыре магазина и хозяйственное здание. Также в результате взрывов повреждены девять автомобилей, еще четыре - полностью сгорели.

Атаки не обошли и Павлоградский район. Враг снова использовал ударные беспилотники. В результате попадания пострадал местный житель. Также зафиксированы разрушения на территории одного из транспортных предприятий. После удара вспыхнул пожар – его удалось ликвидировать спасателям.

Под огнем оказались и громады Никопольщины. Агрессор одновременно применял дроны-камикадзе и артиллерию. Под обстрелами находились Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская территориальные громады. В этих населенных пунктах повреждены пять жилых домов, хозяйственное сооружение, гараж и автомобиль. Кроме того, затронуты газопровод и линии электропередач.

В Синельниковском районе под вражеским ударом оказалась Межевская громада. Согласно предварительным данным, туда попал FPV-дрон. В результате взрыва загорелся частный дом. Огонь быстро потушили, однако окончательные последствия еще уточняются.

Ранее сообщалось, что Каменский район под ударом БпЛА: двое погибших, среди раненых - 29-летняя женщина в тяжелом состоянии.