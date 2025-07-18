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18 июля 2025, 13:39

Украинские хакеры нанесли серьезный удар по российскому "Газпрому"

18 июля 2025, 13:39
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В четверг, 17 июля, киберкорпус Главного управления разведки (ГУР) атаковал сетевую инфраструктуру "Газпрома"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, в результате кибератаки был нанесен серьезный ущерб сетевой инфраструктуре "Газпрома", в том числе уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение.

Кроме того, были уничтожены резервные копии данных информационной системы "Газпрома" и другая важная информация противника.

Напомним, в Украине задержали участника международной хакерской группировки, которая нанесла ущерб более 3 млрд грн.

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