Украинские хакеры нанесли серьезный удар по российскому "Газпрому"
В четверг, 17 июля, киберкорпус Главного управления разведки (ГУР) атаковал сетевую инфраструктуру "Газпрома"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, в результате кибератаки был нанесен серьезный ущерб сетевой инфраструктуре "Газпрома", в том числе уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение.
Кроме того, были уничтожены резервные копии данных информационной системы "Газпрома" и другая важная информация противника.
Напомним, в Украине задержали участника международной хакерской группировки, которая нанесла ущерб более 3 млрд грн.
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