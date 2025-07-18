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18 липня 2025, 18:56

Наслідки вранішнього удару по Кам’янському: кількість постраждалих зросла

18 липня 2025, 18:56
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Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Телеграм
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У Кам’янському районі зросла кількість постраждалих після ранкового удару

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За оновленими даними, поранення дістали 12 людей, двоє загинули. Пошкоджень зазнали кілька адміністративних споруд, навчальний заклад, п’ять приватних будинків, чотири магазини та господарська будівля. Також унаслідок вибухів пошкоджено дев’ять автомобілів, ще чотири - повністю згоріли.

Атаки не оминули й Павлоградський район. Ворог знову використав ударні безпілотники. Внаслідок влучання постраждав місцевий мешканець. Також зафіксовані руйнування на території одного з транспортних підприємств. Після удару спалахнула пожежа - її вдалося ліквідувати рятувальникам.

Наслідки обстрілів ДніпропетровщиниНаслідки обстрілів ДніпропетровщиниНаслідки обстрілів ДніпропетровщиниНаслідки обстрілів Дніпропетровщини

Під вогнем опинилися й громади Нікопольщини. Агресор одночасно застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Під обстрілами перебували Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська територіальні громади. У цих населених пунктах пошкоджено п’ять житлових будинків, господарську споруду, гараж і автомобіль. Крім того, зачеплено газопровід і лінії електропередач.

У Синельниківському районі під ворожим ударом опинилася Межівська громада. За попередніми даними, туди влучив FPV-дрон. Внаслідок вибуху зайнявся приватний будинок. Вогонь швидко загасили, втім остаточні наслідки ще уточнюються.

Раніше повідомлялося, Кам’янський район під ударом БпЛА: двоє загиблих, серед поранених - 29-річна жінка в тяжкому стані.

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Кам'янське Нікополь Синельникове Дніпропетровська область атака БПЛА шахед УДАР
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