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У Дніпрі підліток знайшов підозрілий предмет. Це сталось, коли хлопчик пішов рибалити

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався в АНД районі Дніпра. 12-річний хлопчик пішов на рибалку. На березі він побачив предмет, який нагадував снаряд. Школяр вчинив розумно: він не став сам наближатися і повідомив про цю знахідку батьками. Дорослі викликали рятувальників.

Служба ДСНС ідентифікувала знахідку як снаряд, який не розірвався. Сапери провели знешкодження, після чого предмет утилізували в установленому порядку.

Фахівці нагадують, що у випадку, якщо людина знаходить підозрілий предмет, потрібно звертатися до фахівців по лінії 101 або 102. У жодному разі не можна наближатися, чіпати чи намагатися перемістити знахідку.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі діти під час прогулянки знайшли гранату. Це сталось на Центральному проспекті.