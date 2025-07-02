Фото из открытых источников

В историческом музее Днепра оригинально подошли к интересным рассказам. В этот раз интересные факты легендарный историк Яворницкий "рассказал" сам

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Команда исторического музея в Днепре решила "оживить" известного украинского историка Дмитрия Яворницкого. Сделали это с помощью искусственного интеллекта. Для проекта использовали имя учёного, фотоархив и исторические материалы. В видео он рассказывает о своей жизни.

Этот проект называется "Голос прошлого". Он направлен на создание коротких видео с искусственным интеллектом в формате "живого повествования". Например, здесь Яворницкий сам рассказывает о преподавательской работе, борьбе за сохранение украинской истории, научных экспедициях, отношениях с царской властью и основании одного из крупнейших музеев Украины.

Справка. Дмитрий Яворницкий – известный видный украинский историк 20 века. В частности, он известен исследованием истории Запорожского казачества. За это часто его называют "отцом украинского казачества". Он также основал и возглавлял Екатеринославский областной музей (сегодня Днепровский), носящий его имя.