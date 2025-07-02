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17-летний днепрянин обманул женщину в социальной сети. Он обманом получил доступ к ее банковским данным

Об этом сообщает Відомо, передает RegioNews.

В Днепре 17-летний аферист набрал кредиты на 25-летнюю женщину, с которой познакомился. Следователи уже завершили расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

По данным следствия, в январе этого года в соцсети 17-летний аферист познакомился с 25-летней женщиной. Он убедил ее открыть банковскую карту на ее имя. На самом же деле он собирался получить доступ к ее счету.

В процессе регистрации подозреваемый получил полный контроль над банковским сервисом. Впоследствии он перечислил с кредитного лимита 30 тысяч гривен на свой счет.

Кроме того, парень оформил еще два онлайн-кредита в разных учреждениях почти на 7 тысяч. То есть, в общей сложности он украл 37 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили семейную пару, которая зарабатывала на "фейковых вакансиях". Аферисты предлагали людям работу за границей, а затем выманивали деньги якобы на оформление документов.