Фото: Нацполіція

17-річний дніпрянин обманув жінку в соціальній мережі. Він обманом отримав доступ до її банківських даних

Про це повідомляє Відомо, передає RegioNews.

У Дніпрі 17-річний аферист набрав кредитів на 25-річну жінку, з якою познайомився. Слідчі вже завершили розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

За даними слідства, у січні цього року в соцмережі 17-річний аферист познайомився з 25-річною жінкою. Він переконав її відкрити банківську картку на її ім'я. Насправді ж він збирався отримати доступ до її рахунку.

У процесі реєстрації підозрюваний отримав повний контроль над банківським сервісом. Згодом він перерахував з кредитного ліміту 30 тисяч гривень на власний рахунок.

Крім того, хлопець оформив ще два онлайн-кредити у різних установах на майже 7 тисяч. Тобто, загалом він вкрав 37 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили сімейну пару, яка заробляла на "фейкових вакансіях". Аферисти пропонували людям роботу за кордоном, а потім виманювали гроші нібито на оформлення документів.