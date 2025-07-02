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02 липня 2025, 01:55

Познайомився в інтернеті і набрав кредитів: у Дніпрі судитимуть 17-річного хлопця, який "обчистив" банківські рахунки жінки

02 липня 2025, 01:55
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Фото: Нацполіція
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17-річний дніпрянин обманув жінку в соціальній мережі. Він обманом отримав доступ до її банківських даних

Про це повідомляє Відомо, передає RegioNews.

У Дніпрі 17-річний аферист набрав кредитів на 25-річну жінку, з якою познайомився. Слідчі вже завершили розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

За даними слідства, у січні цього року в соцмережі 17-річний аферист познайомився з 25-річною жінкою. Він переконав її відкрити банківську картку на її ім'я. Насправді ж він збирався отримати доступ до її рахунку.

У процесі реєстрації підозрюваний отримав повний контроль над банківським сервісом. Згодом він перерахував з кредитного ліміту 30 тисяч гривень на власний рахунок.

Крім того, хлопець оформив ще два онлайн-кредити у різних установах на майже 7 тисяч. Тобто, загалом він вкрав 37 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили сімейну пару, яка заробляла на "фейкових вакансіях". Аферисти пропонували людям роботу за кордоном, а потім виманювали гроші нібито на оформлення документів.

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