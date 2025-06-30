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30 июня 2025, 21:00

Имущество на миллион: эксглава Броварского ТЦК пользуется элитным домом и квартирами

30 июня 2025, 21:00
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фото: Facebook/Следствие Инфо
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Бывший руководитель Броварского ТЦК Юрий Бурляй и его близкие накопили элитное имущество стоимостью более миллиона долларов

Об этом сообщает "Следствие Инфо", передает RegioNews.

Бывший руководитель Броварского территориального центра комплектования Юрий Бурляй и его близкие родственники за последние несколько лет накопили имущество в виде недвижимости и автотранспорта. Среди владений – коттедж в пригороде Киева, квартира в Вышгороде и две квартиры в Борисполе. Общая стоимость этого имущества вместе с семейным автопарком превышает 40 миллионов гривен.

Аренда коттеджа, в котором проживает Бурляй, может достигать до 3,5 тысяч долларов в месяц. Однако сам экс-руководитель заявил, что дом сейчас занимает его товарищ, а он платит за аренду символические 18 тысяч гривен ежемесячно.

В публикации говорится, что значительная часть указанного имущества была приобретена именно в тот период, когда Бурляй возглавлял Броварской военкомат. Следовательно, возникает вопрос о происхождении этих активов и их соответствие официальным доходам должностного лица и его близких.

В общей сложности размер имущества семьи Юрия Бурляя, включающий элитную недвижимость и роскошный автопарк, оценивается примерно в миллион долларов.

Напомним, экс-заммэра Харькова подозревают в завладении более 5 млн грн.

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ТЦК Недвижимость Декларация имущество деньги Бровары военкомат расследование
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