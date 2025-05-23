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23 мая после обмена пленными украинцы поздравляли дома своих родных. В сети показали кадры, где один из военных впервые за длительное время разговаривает по телефону со своей любимой

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Украинский защитник Антон из Павлограда (Днепропетровская область) 23 мая в рамках обмена пленными вернулся домой. Сразу, когда он вышел из автобуса, он позвонил своей девушке, которая ждала его все это время. В плену юноша был 37 месяцев.

Во время разговора военный тоже плачет и не сдерживает эмоции. Он признался, что в плену у него были разные мысли, но в мае получил письмо от своей девушки. А теперь он счастлив, что скоро сможет его обнять.

Напомним, что 23 мая состоялся первый этап обмена пленными Украины и РФ в формате "1000 на 1000". Вернулись в Украину 390 человек. По словам президента Зеленского, 24 и 25 мая ожидается продолжение обменов в этом формате.