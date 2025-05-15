Фото: ОВА

Россияне в очередной раз атаковали Днепропетровщину. В результате атаки погибла местная жительница

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в течение дня 15 мая российские военные снова обстреливали Никопольщину. Враг нанес удары артиллерией и дронами.

Российские военные ударили по Никополю, Покровской и Марганецкой общинам. Сообщается о поврежденных частных домах и территории промышленного предприятия. Однако, к счастью, люди не пострадали.

Уже к вечеру российские оккупанты ударили по Синельниковщине. Там, к сожалению, погибла женщина. Также избиты частные дома.

Напомним, 13 мая российские оккупанты атаковали Херсонскую область. В результате атаки врага получил ранение ребенок. Также сообщалось о повреждении 10 частных домов, почтовое отделение, хозяйственное сооружение,

складские помещения, гаражи и частные автомобили.